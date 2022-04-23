Как пишет Politeka.net, украинцы уже 59-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Еще в начале апреля удалось освободить север Украины от оккупантов. Главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов в интервью "Новое время" рассказал, что широкомасштабное наступление России невозможно. При этом Бутусов рассказал, какие есть цели у российской армии.
По мнению главреда, сейчас ожидается битва за Донбасс. Среди локальных целей - захват луганской агломерации.
"Сейчас это захват луганской агломерации — четырех городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Попасная. Они сконцентрировали силы, чтобы захватить этот район, а затем продолжить наступление южнее Донбасса", - сообщил Бутусов.
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