Главред "Цензор.нет" и военкор Юрий Бутусов рассказал в интервью о ближайших планах оккупантов, которые утратили возможность широкомасштабного наступления.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 59-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Еще в начале апреля удалось освободить север Украины от оккупантов. Главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов в интервью "Новое время" рассказал, что широкомасштабное наступление России невозможно. При этом Бутусов рассказал, какие есть цели у российской армии.

По мнению главреда, сейчас ожидается битва за Донбасс. Среди локальных целей - захват луганской агломерации.

"Сейчас это захват луганской агломерации — четырех городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Попасная. Они сконцентрировали силы, чтобы захватить этот район, а затем продолжить наступление южнее Донбасса", - сообщил Бутусов.

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