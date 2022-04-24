В субботу, 23 апреля, президент Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию украинским и иностранным журналистам. В ходе беседы у главнокомандующего спросили о переговорах Украины с российской делегацией. На это Зеленский рассказал о ходе таких переговоров, а также расставил главные акценты переговорного процесса.
"Поначалу это был ультиматум. Затем риторика этого ультиматума начала меняться именно через объединение народа. Затем ультимативные пункты начали пропадать и начались переговоры.
Затем в Турции было подготовлено коммюнике, на которое, насколько мне известно, Россия сначала положительно отреагировала, а затем они получили внутри государства высокий уровень критики от народа, потому что через СМИ привили ненависть к Украине. И тогда, как я знаю, они ответили на это коммюнике. С этими ответами наши подгруппы работают. Самые актуальные вопросы – это гарантии безопасности и нейтральность, судьба Донбасса и Крыма. Я считаю, что больше вопроса нет. Все остальное – это политические понты", - рассказал Зеленский.
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