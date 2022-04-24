Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 24-летняя жена победителя "Голосу країни" и "Голосу. Діти" Романа Сасанчина после голословных заявлений о разводе и желании удалить страницу снова заявила, что у них все нормально. Более того, они надумали венчаться.

И хотя сама девушка удалила свой аккаунт, видео для публики она записывает и те "чудом" появляются в сети. В этот раз она спокойно после скандала показала, как сходила посвятить паски вместе с мужем и даже заявила, что они надумали обвенчаться.

«В этом году корзинка у нас такая. В этот раз мы не успели его купить. Но не важно в чем, важно что там. И как. Вообще идем с хорошей новостью. Говорили с батюшкой, будет свадьбе, венчание. А когда закончится война, нашему счастью не будет предела» - говорит жена Сасанчина.

До этого она опубликовала в Instagram сообщение, которое многие расценили как объявление о разводе.

"Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю – со временем переболит", – написала девушка в Instagram-историях.

Сам Сасанчин слова жены никак не комментировал, однако известно, что семья Сасанчина во время войны уехала в Польшу, а он остался в Тернопольщине.

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