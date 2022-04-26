Из-за угрозы ликвидации высшего политического руководства в начале полномасштабной войны с РФ в парламенте был подготовлен специальный порядок на случай необходимости избрания нового председателя Верховной Рады. Об этом спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде".
Как оказалось, в целях безопасности и сохранения управляемости парламентом 24 февраля депутаты проголосовали решение, которым передали право собирать и вести заседание ВРУ не только спикеру, но и его заместителям. Также в целях безопасности председатель ВРУ, первый заместитель и вице-спикер находились в трех разных местах.
"Мы отдавали себе отчет, что все может быть, вплоть до уничтожения высшего политического руководства. Поэтому мы диверсифицировали риски и договорились с коллегами, что трое будем находиться в разных местах, чтобы в случае чего не потерять управляемость единственным законодательным органом – Верховной Радой. Я остался в Киеве. Больше скажу, у нас был один специальный пакет, находившийся у двух заместителей. Это порядок на случай необходимости избрания нового председателя Верховной Рады. Мы готовились к разным вариантам развития событий, чтобы мы не потеряли управляемость процессом и управляемость парламентом", - рассказал Стефанчук.
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