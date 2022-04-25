Согласно последним данным для того, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть совершено так называемое "выкуривания".

Россия не отказалась от планов применения химического оружия. Так, именно против людей, которые находятся на территории завода "Азовстали" в Мариуполе, может быть применено химическое оружие. Об этом стало известно Главному управлению разведки МО Украины.

Согласно последним данным для того, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть совершено так называемое "выкуривания" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия.

Для этого российское руководство планирует осуществить бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами – носителями боевых отравляющих веществ. Параллельно российскими подразделениями "войск радиационной, химической и биологической защиты" будут применяться аэрозоли с химическим оружием.

Украинские разведчики отмечают, что слова президента рф в обнародованном СМИ видео фрагменте разговора с министром обороны были вырваны из контекста.

"Фразу о "занятия осады подступов к предприятию так, чтобы и муха не пролетела" следует воспринимать именно в контексте – не дать возможности никому живым выйти из катакомб. В частности, после применения химического оружия",- отмечают разведчики.

Дополнительными подтверждениями планов Кремля по применению химического оружия являются:

"Работа на опережение" – распространение лживой информации о наличии в Украине химического и биологического оружия;

Подбор и инспекция возможных мест для хранения боеприпасов (баллонов) с боевыми отравляющими веществами.

Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Также Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе подготовили сразу три циничных плана по заметанию следов.

Как Politeka писала, что мэр Мариуполя назвал количество жертв оккупантов в блокадном городе.