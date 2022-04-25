Олаф Шольц рассказал, об окончании войны, установлении мира, санкциях против рф и гарантиях безопасности для Украины.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналистам Der Spiegel рассказал о том, каким видит мирное соглашение между Украиной и россией, а также о том, что Германия готова стать страной-гарантом безопасности для Украины. Об этом пишет "Европейская правда".

Так, Шольц считает, что сейчас санкции наносят сильный ущерб российской экономике, из-за этого там уже столкнулись с серьезными трудностями.

"Замораживание войны без подписания мирного соглашения не освободит россию от санкций. Потому Путин находится под огромным давлением", - отметил канцлер Германии.

По его словам, нужно установить перемирие, путин должен вывести свои войска из Украины. При этом мирное соглашение должно быть таким, чтобы украинцы могли защитить себя в будущем.

"А мы вооружим украинцев, чтобы их безопасность была гарантирована. И мы остаемся готовы стать государством-гарантом. Не будет "мира на навязанных условиях", как себе представлял Путин", - заявил Шольц.

Также он добавил, что условия мирного соглашения должна диктовать Украина, и никто не должен делать это за нее, потому что это будет не корректно.

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