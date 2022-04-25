Все меньше людей готовы эвакуироваться. Автобусы каждое утро ждут жителей области, однако едут к поездам полупустыми.

Сегодня на подъезде к Рубежному российские оккупанты открыли огонь по автобусу, пытавшемуся заехать в город для эвакуации людей. Никто не пострадал, но автобус был выведен из строя.

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Он подтвердил, что до Рубежного автобус не доехал из-за обстрелов.

"Все меньше людей готовы эвакуироваться. Автобусы каждое утро ждут жителей области, однако едут к поездам полупустыми. Так, сегодня из Северодонецка выехало всего двенадцать людей. Попасная и Рубежное наоборот – хотели бы уехать, но россияне местных не отпускают и систематически обстреливают наши эвакуационные автобусы", – рассказал глава Луганской ОВА.

Он также уточнил, что 73 человека эвакуировали из Луганщины 25 апреля.

"Имеем на одну единицу эвакуационного транспорта меньше. Новый автобус в Рубежном найти можно, проблема в том, что люди остались в опасности – в городе, где ни на миг не прекращаются уличные бои. Впрочем, удалось выехать 12 северодончанам, 38 лисичанам и 23 попаснянам. Завтра вернемся за остальными", - пояснили они.

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