Глава МИД рф Лавров начал угрожать миру Третьей мировой, и тут же получил ответ от украинских дипломатов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на ядерные угрозы Лаврова, заявив, что это лишь свидетельствует о том, что Москва чувствует поражение в Украине. Свое заявление министр опубликовал в Twitter.

Так, Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины, поэтому появились разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой.

"Это только означает, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность", – отметил министр.

Отметим, накануне Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что существует "реальная опасность начала Третьей мировой войны". Он также сказал, что риск ядерной войны реален, и эту опасность "нельзя недооценивать".

К слову, ответил на нелепые заявления Лаврова и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который также является членом украинской делегации в переговорах с рф.

"Пока в одной части мира Илон Маск покупает Twitter в перерывах между запуском ракет в космос, на другой стороне океана российский министр угрожает миру ядерной войной, а в соцсетях вводится цензура. Цивилизационная пропасть", - иронично написал Подоляк.

Напомним, Украинский полковник пал во время боевого вылета: ему присвоили звание Герой Украины.

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