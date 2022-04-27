Как сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, военно-политическая международная организация (в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, россия, Таджикистан) не изъявили желания втягиваться в боевые действия.

Сейчас все страны-участники ОДКБ (кроме рФ и Беларуси) придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения. Ни одна из них не признала аннексию Крыма и независимость «ДНР»/«ЛНР».

"Несмотря на настойчивость рФ, участники ОДКБ не хотят принимать решение о проведении миротворческих операций за пределами своих стран. В том числе на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР»", - заявили в разведке.

Зато, как отмечают в украинской разведке, члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории рФ или Беларуси. Но только после официального заявления о нападении Украины на их территорию.

«15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксиликов заявил, что Казахстан не получал запрос о направлении на территорию Украины национальных войск. Он подтвердил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ, вопросы участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался», - говорится в сообщении разведки.

Напомним, в Минобороны Турции предположили, что встреча Зеленского и Путина может состояться уже в ближайшие дни.

Также Politeka.net писала, что певец Филипп Крикоров якобы помогает украинским военным.

Кроме того Politeka.net сообщала, что враг готовится к наступлению в сторону Запорожья.