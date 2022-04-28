Если путин пойдет на принятие решения о ядерном ударе, то его ждет неминуемая "ответка".

Об этом заявил генерал Игорь Романенко в эфире Politeka.

"Эта ситуация может сложиться по окончанию второй операции рф, если она будет не успешна. Он понимает, что если проиграет этот этап и в целом войну в Украине, то его просто так окружение не оставит в живых политически или физически.

Поэтому очень важно, если он как загнанный зверь решит перейти красную черту, то должно сработать противодействие, которое готовится спецслужбами развитых государств, имающих сильную разведку в том числе окружении путина.

Наш начальник главного упраления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял тоже, что в окружении путина есть разведчик. Поэтому мы будем организовывать еще более упорную борьбу с ними на их высоком уровне", - говорит Игорь Романенко.

Напомним, в британской разведке сообщили о неудачах авиации рф и успехах ВСУ.

Как сообщала Politeka, оккупанты захватили новые территории на Харьковщине.

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