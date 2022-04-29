Такое предположение в интервью Politeka Online сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, «изымать» Крым Украина будет политико-дипломатическим путем.
«За Крым, я подозреваю, они (россияне – ред.) будут цепляться уже тактическим ядерным оружием. Это же сакральная земелька. Но, как мы помним, перед началом конфликта они тему Крыма вообще не хотели обсуждать и везде говорили, что она закрытая. А вот на стамбульской встрече вполне себе договорились за 15 лет решить проблему путем международных консультаций», - напомнил Арестович.
Советник главы ОП также назвал причину, по которой российские переговорщики изменили тактику.
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«Потому что за 15 лет кто-то умрет. А дальше проблема Крыма решается автоматически. Поэтому они поставили срок, который им удобен, чтобы просто не мучиться с этой проблемой», - объяснил Арестович.
Комментируя угрозы россии применить ядерное оружие и вцелом начать ядерную войну, Арестович заверил, что это лишь элемент давления.
«Ну куда, с кем? Как вы думаете, как отреагирует НАТО, когда увидит выдвижение средств ядерного нападения, привидение их в состояние боевой готовности и попытку куда-то там двигаться. Во-первых, передаст все самые серьезные предупреждения, а если нет – еще что-нибудь и военным путем сделает, военно-политическим. Вдруг охрана Путина станет миллиардерами за один день», - заявил представитель Офиса Президента Украины.
Напомним, после раунда переговоров с российской стороной в Стамбуле советник главы Офиса президента Украины и член украинской делегации Михаил Подоляк сообщил, что зафиксировать позиции по Крыму предложено в течение 15 лет.
"По таким вопросам, как, например, Крым, это также отдельный пункт договора. Мы предлагаем зафиксировать предложение Украины и России, и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя отдельно", - говорил Подоляк.
Напомним, Арестович озвучил позитивный сценарий для Украины в войне с российскими захватчиками.
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