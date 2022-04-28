«Когда приличные страны летят на Марс и хотят переходить на новый технологический уклад, им мешает один лысый придурок в Кремле, которого они же сами и вырастили, на самом деле».

Такое мнение в интервью Politeka Online высказал своетник главы ОП Алексей Арестович. По его словам, наши западные партнеры прекрасно понимают, что в настоящий момент «речь идет о военном разгроме россии в Украине».

«Это не высказывания политиков, это просчитанная аналитиками модель. На основе которой политики посовещались и приняли коллективное решение. Мол, да, будем добивать. Это правильно и надо понимать, что это очень четко обсчитанное решение. Запад наконец-то понял, кто такой Путин, что такое путнский режим. Что это вечная проблема мировая будет. И когда приличные страны летят на Марс и хотят переходить на новый технологический уклад им мешает один лысый придурок в Кремле, которого они же сами и вырастили, на самом деле», - заявил Арестович.

По его словам, западные политики осознают, что Путин стал тем, кем он есть в том числе и благодаря им. Понимают, но вслух не говорят.

«И они намерены покончить с проблемой, потому что вся российская политика при Путине, да и вообще всегда, строится на проекции военной силы. И тут отличный шанс лишить военной силы российскую федерацию и перестроить всю их политику на внешние реалии», - пояснил Арестович итог для рф полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, Арестович также рассказл о позитивном сценарии для Украины в войне с рф.

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