Якщо путін піде на прийняття рішення про ядерний удар, то його чекає неминуча відповідь.

Про це заявив генерал Ігор Романенко в ефірі Politeka.

"Ця ситуація може скластися по закінченню Другої операції рф, якщо вона буде не успішна. Він розуміє, що якщо програє цей етап і в цілому війну в Україні, то його просто так оточення не залишить в живих політично або фізично.

Тому дуже важливо, якщо він як загнаний звір вирішить перейти червону межу, то має спрацювати протидія, яка готується спецслужбами розвинених держав, що мають сильну розвідку в тому числі оточенні путіна.

Наш начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв теж, що в оточенні путіна є розвідник. Тому ми будемо організовувати ще більш наполегливу боротьбу з ними на їх високому рівні", - говорить Ігор Романенко.

Нагадаємо, в британській розвідці повідомили про невдачі авіації рф і успіхи ЗСУ.

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