Украина, на территорию которой россия совершила полномасштабное вторжение 24 февраля, будет защищать себя любым способом.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк.

Таким образом Подоляк, в частности, прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории страны-агрессора России согласно законам войны.

«Если бы Украина действительно решила атаковать структуру тылового обеспечения российской армии, это было бы законно с точки зрения международного права», – заявлял Уоллес.

Подоляк поддержал подобное заявление.

«Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам российских убийц. Мир это право признает», - заверил Подоляк.

Отметим, что советник главы Офиса Президента также заверил, что введение эмбарго на российские энергоносители – это лишь вопрос времени.

«Отказ от российской нефти – это не только моральная ответственность, но и расчет: Россия перестала быть надежным и прогнозируемым партнером в глазах мира, поэтому мир не может себе позволить зависеть от нее», - пояснил Подоляк.

По его словам, быстро перестроиться на альтернативные каналы снабжения будет дорого, но не так дорого, как будет в том случае, если этого не сделать.

«В среднесрочной перспективе Москву будет ждать тотальная экономическая и политическая изоляция. Как следствие – бедность в масштабах, которые Россия еще не видела», - уверен советник главы ОП.

Напомним, Алексей Арестович озвучил позитивный сценарий для Украины в войне с рф и предрек переломный момент в мае-июне.

Также Politeka.net писала, что в украинской разведке сообщили, кто отказал Путину воевать с Украиной.

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