Як повідомляють в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, військово-політична міжнародна організація (до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, росія, Таджикистан) не виявили бажання втягуватись у бойові дії.
Наразі всі країни-учасники ОДКБ (окрім рФ та Білорусі) дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала анексію Криму та незалежність «ДНР»/«ЛНР».
«Попри наполягання рФ, учасники ОДКБ не хочуть ухвалювати рішення щодо проведення миротворчих операцій поза межами своїх країн. В тому числі на території так званих «ДНР» та «ЛНР»», - заявили в розвідці.
Натомість, як зазначають в українській розвідці, члени ОДКБ можуть розглянути можливість обмеженого розгортання національних контингентів на території рФ або Білорусі. Але тільки після офіційної заяви щодо нападу України на їхню територію.
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«15 квітня міністр оборони Казахстану Руслан Жаксиликов заявив, що Казахстан не отримував запит щодо направлення на територію України національних військ. Він підтвердив, що в ході останнього засідання військового комітету ОДКБ, питання участі збройному конфлікті на території України не розглядалось», - йдеться у повідомленні розвідки.
Нагадаємо, в Міноборони Туреччини припустиили, що зустріч Зеленського і Путіна може відбутися вже найближчими днями.
Також Politeka.net писала, що співак Філіп Крікоров нібито допомогає українським військовим.
Крім того Politeka.net повідомляла, що ворог готується до наступу у бік Запоріжжя.