Як повідомляють в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, військово-політична міжнародна організація (до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, росія, Таджикистан) не виявили бажання втягуватись у бойові дії.

Наразі всі країни-учасники ОДКБ (окрім рФ та Білорусі) дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала анексію Криму та незалежність «ДНР»/«ЛНР».

«Попри наполягання рФ, учасники ОДКБ не хочуть ухвалювати рішення щодо проведення миротворчих операцій поза межами своїх країн. В тому числі на території так званих «ДНР» та «ЛНР»», - заявили в розвідці.

Натомість, як зазначають в українській розвідці, члени ОДКБ можуть розглянути можливість обмеженого розгортання національних контингентів на території рФ або Білорусі. Але тільки після офіційної заяви щодо нападу України на їхню територію.

«15 квітня міністр оборони Казахстану Руслан Жаксиликов заявив, що Казахстан не отримував запит щодо направлення на територію України національних військ. Він підтвердив, що в ході останнього засідання військового комітету ОДКБ, питання участі збройному конфлікті на території України не розглядалось», - йдеться у повідомленні розвідки.

Нагадаємо, в Міноборони Туреччини припустиили, що зустріч Зеленського і Путіна може відбутися вже найближчими днями.

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