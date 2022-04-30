Американский дипломат Виктория Нуланд рассказала, что к ядерным угрозам со стороны путина и его пропагандистов относятся весьма серьезно.

Представительница Госдепа США Виктория Нуланд в интервью изданию "Медуза" рассказала о ядерной угрозе путина и то, как на это реагируют в США и партнёрских государствах. Так, по словам высокопоставленного дипломата, руководство США весьма серьезно воспринимает такие угрозы и готовится к разным вариантам развития событий.

"Это в высшей степени безответственное поведение для страны-постоянного члена Совета безопасности ООН. Не дай Бог, чтобы путин или его генералы реально были готовы принять такое решение", - отмечает Нуланд.

По ее словам, с начала российской войны в Украине, в США очень четко поняли, что угрозы путина нужно воспринимать серьезно.

"Поэтому США и наши союзники готовятся и к такому развитию событий. Но если дойдет до этого, это будет военное преступление таких масштабов, от последствий которого ни он сам, ни россия уже никогда не оправятся. Точно не при нашей с вами жизни", - говорит дипломат.

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