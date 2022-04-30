Россия оплатит Украине ленд-лиз и не только его.

Об этом заявил политолог и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, коментируя реплику спикера российской Госдумы Вячеслава Володина.

"Володин ноет, что Украине дорого придётся платить за ленд-лиз США. На самом деле, Володину надо выть ещё больше, потому что весь ленд-лиз Украине оплатит Россия. Оплатит не только ленд-лиз, но и все, что уничтожила. Прямой и косвенный ущерб. Оплатит ценою своей уровня жизни россиян и долгосрочной перспективы самой России.

Россия сделала все, чтобы возник построссийский мир. Мир - где не будет архаичной агрессивной Химеры, готовлю крушить и убивать в угоду своим кровожадным фантазиям. Теперь это долгосрочная цель Украины. Цель благородная, долгосрочная и экзистенциальная. «Тюрьма народов» должна исчезнуть навсегда", - пишет Юрий Романенко у себя в телеграм-канале.

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