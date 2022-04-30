Президент Америки Джо Байден и его советники продолжают вести переговоры и консультации относительно подхода к саммиту "Большой двадцатки", который должен пройти в ноябре. Дело в том, что на днях участие путина подтвердили в россии, а это привело к тому, что в США заговорили о бойкоте мероприятия. Об этом сообщает CNN.
"Президент публично выразил свое несогласие с участием президента путина в G20", - заявила пресс-секретарь Джен Псаки.
Кроме того, спикер американского лидера отметила, что в США понимают, что путина приглашали на саммит G20 до полномасштабного вторжения россии в Украине. Однако в заявлении президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул единство стран-членов.
Ранее мы сообщали, что что накануне президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит "Большой двадцатки" украинского президента Владимира Зеленского.
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