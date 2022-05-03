Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая. Так считают американские и западные официальные лица.

Как пишет издание CNN, объявление войны Украине позволит Путину полностью мобилизовать резервные силы россии, поскольку они пытаются захватить восточную и южную Украину.

Мобилизация необходима, так как рф массово теряет живую силу в Украине.

Издание также процитировало министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который заявил в интервью LBC Radio.

«Я думаю, что он попытается отказаться от своей «специальной операции», — заявил Уоллес, добавив,что Путин, по сути, объявит, что ему необходимо еще больше людей, «больше русского пушечного мяса».

Другие варианты на 9 мая включают в себя аннексию Луганской и Донецкой областей, начало атаки на Одессу на юге или объявление полного контроля над Мариуполем.

В CNN отмечают, что официальное объявление войны 9 мая может воодушевить российских граждан и повысить общественное мнение в пользу вторжения.

Отметим, что в украинской разведке также не исключают, что Путин 9 мая объявит всеобщую мобилизацию.

"Да, они готовятся. Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них налицо и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации", - сообщил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Напомним, также стало известно, что мобилизацию в Украине после 24 мая могут продлить.

Кроме того Politeka.net писала, что на временно оккупированных территориях набирает обороты движение сопротивления.

Также Politeka.net сообщала, что, по мнению Арестовича, россия готовит в Украине "зерг раш".