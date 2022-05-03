Американские аналитики, как и Минобороны США считают, что поставки в Украину тяжелого вооружения кардинально изменят ход войны и позиции сторон. Об этом говорится в статье The Washington Post.

Так, выступая в Пентагоне, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что поставка в Украину дальнобойной артиллерии окажется решающей на следующем этапе войны.

Издание со ссылкой на экспертов сообщает, что сейчас россия и Украина ведут так называемую артиллерийскую дуэль. При этом используют реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", а также устаревшие 122-мм гаубицы. Аналитики уверены, что украинскую армию ждет ускоренный тактический сдвиг, когда она начнет использовать западные артиллерийские орудия. Применяя новое вооружение, украинские защитники смогут искать артиллерию противника, определять ее местоположение и атаковать.

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