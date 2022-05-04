Владимир Зеленский назвал условие для прекращения огня в Украине, а также назвал первостепенную задачу для нашей страны.

В новом интервью изданию Wall Street Journal украинский президент заявил, что прекращение огня в Украине возможно только при условии, что российские власти будут заинтересованы в дипломатических договоренностях.

В качестве примера Зеленский привел ситуацию в осажденном Мариуполе, где на днях начали эвакуировать гражданских из подвалов завода «Азовсталь». Организовать этот процесс удалось при содействии ООН.

«Тем не менее, они все равно совершают обстрелы, бомбардировки. Нам нужно прекращение огня. Но оно станет возможным тогда, когда будет диалог и разговор лидеров двух стран. Если у нас будет встреча с президентом Путиным, тогда к этому времени будет режим прекращения огня. Тогда мы с ним возможно договоримся лично, что мы должны брать лично обязательства по прекращению огня, желательно публичные», - заявил Зеленский.

При этом он отдельно подчеркнул, что режим прекращения огня не будет означать, что российские войска смогут оставаться на своих нынешних позициях и Украина получит новый замороженный конфликт.

«Мы не пойдем на заморозку…», - утверждает президент.

По его словам, сейчас задача номер один для Украины – восстановить свою территориальную целостность.

«Восстановить территориальную целостность – это наша задача номер один. Это оттеснить войска Российской Федерации к границам на 24 февраля. И все же я считаю, что мы можем потом, показав свою крепость, перейти на дипломатический путь», - уточнил Зеленский.

Напомним, оккупанты несут потерь больше, чем за четыре года боев в Чечне.

Как сообщала Politeka, на границе Херсонщины ВСУ ликвидировали склад с боеприпасами и десятки оккупантов.

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