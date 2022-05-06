Россия действительно может объявить Украине полноценную войну. Такие данные в ходе брифинга огласил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, об этом свидетельствуют результаты разведки, пишет Politeka.net.

"По данным партнерских спецслужб у России есть такие намерения 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным партнерских спецслужб. Произойдет ли это – будем смотреть", - сказал премьер.

Шмыгаль также заверил, что в любом случае Украина будет бороться до полной победы над российскими оккупантами.

Также он сообщил, что половина территории Украины загрязнена минами или снарядами, которые не разорвались.

По его словам, речь идет о более 300 тысяч квадратных километров территории Украины.

Добавим, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес предполагает, что с приближением 9 мая путин будет пытаться наращивать «российское пушечное мясо» в войне против Украины.

«Я думаю, путин попытается отойти от своей «спецоперации». Он готовил поле, закладывал основу для того, чтобы можно было сказать: смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей, больше российского пушечного мяса», – заявил министр в интервью радио LBC.

По его словам, он не удивился бы, если бы Путин объявил 9 мая мобилизацию россиян для этой войны. При этом министр уточнил, что у него пока нет такой информации.

Уоллес также назвал «жалкой попыткой» утаивание того факта, что российские генералы «отправили тысячи людей на смерть из-за своей некомпетентности, тщеславия и эго путина».

Отметим, на утро 6 мая потери оккупантов в живой силе составили 24 900 человек. Таковы данные Генштаба ВСУ.

Напомним, в британской разведке объяснили, зачем Путину на самом деле Мариуполь.

Также сообщалось, что секретарь СНБО Данилов назвал страны, на которые Путин может напасть после Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что стало известно, кто помог Украине потопить "Москву".