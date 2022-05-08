Украина не позволит российским оккупантам сохранить контроль над Херсоном и областью.

С категоричным заявлением по этой теме выступил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире «Радио НВ».

Эксперт подчеркнул, что о создании «ХНР» на захваченных территориях Херсонской области не может быть и речи. По словам Подоляка, Украина серьезно настроена отбивать свою землю.

«Не будет никакой „Херсонской народной республики“. Не будет», - заверил советник главы ОП.

Он также заявил, что освобождение этих территорий будет крайне жестким: украинские бойцы не будут оставлять оккупантам ни малейшего шанса.

«[Область] будет освобождена в полном объеме максимально жестко, если это потребуется, с точки зрения количества безвозвратных жертв среди российских военнослужащих. То есть будет убито столько военнослужащих российской армии, сколько потребуется для того, чтобы на Херсонщине навсегда забыли словосочетание „российская оккупация“», - заявил Подоляк.

Как известно, российские оккупанты захватили Херсон в самом начале войны. В последнее время российская сторона активно распространяет месседж о скором проведении на территории Херсонской области референдума для создания очередной псевдореспублики – «ХНР». А 7 мая россияне заявили, что все жители Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства.

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