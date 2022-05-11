Немецкий журналист, автор книги "Путинократия" Борис Райтшустер в интервью Радио НВ рассказал, о чем путину никогда не докладывает его окружение. Так, по мнению эксперта, вся системы в россии пропитана коррупцией, отсюда и такие масштабные потери на фронте и в экономике.
Журналист отмечает, что у путина искаженный взгляд на мир из-за того, что его близкое окружение, в том числе и военное командование скрывают некоторые данные. Так, например, ситуация с отменой авиационной части парада к 9 мая, причиной которой назвали погодные условия, это скорее всего был саботаж.
"Это или какой-то саботаж, или они боялись, что будет саботаж. Я глубоко уверен, что ему не подробно докладывают. Потому что я знаю его характер. Докладывают ему, что половина этих самолетов, что были на бумаге, вообще не летали никогда, или их вообще нет, потому что деньги ушли в Арабские Эмираты или Швейцарию, что там была сплошная коррупция. Я уверен, что ему только частично докладывают, и поэтому у него такой искаженный взгляд на мир", - считает Борис Райтшустер.
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