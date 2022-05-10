Известный украинский телеведущий, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной с первых дней войны выехали из Киева и поселились в Ужгороде. О том, Вова со скандалами пытался вернуться в столицу, а затем попал на службу в полиции Ужгорода, он рассказала в совместном с женой интервью в программе "Зірковий шлях".

По словам Остапчука и его жены Кристины, они покинули Киев после первых взрывов, которые услышали за окном. Быстро собрались и рванули на запад. Сначала остановились в отеле Тернополя, а затем отправились в Ужгород, где начали активно заниматься волонтерством.

В первую неделю Владимир не покидал попыток вернуться назад в Киев, однако у него это не получилось. "Я каждый день скандалил и пытался выехать в Киев. И один раз мы прямо поссорились сильно, я прям выехал, но на блокпосте на Нижних воротах, кто знает, это уже когда переезжаешь Львовскую область в Закарпатье, полицейские прямо завернули меня, сказали, что они потом меня назад не пустят", - вспоминает Владимир.

По его словам, когда понял, что в Киев у него вернуться не получится, то пошел в добровольческие формирования в составе полиции в Ужгороде. Остапчук объяснил, что у представителей этих добровольческих формирований такие же полномочия как у полицейских. А нужны добровольцы, потому что более подготовленных копов начали отправлять в зоны боевых действий.

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