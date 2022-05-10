Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в кругу семьи.

Сегодня, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни ушел из жизни Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины.

Напомним, что в конце июня 2021 года первому президенту Украины Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце. После операции его состояние ухудшилось, и Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После этого, стало известно, что он находился в реанимации в Германии.

10 января 2022 года Леонид Кравчук отметил 88-летие.

Напомним, первый президент независимой Беларуси и один из авторов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич скончался на 88-м году жизни после перенесенного Covid-19. Произошло это 4 мая.