В Офисе президента Украины ответили на выходки так называемых гауляйтеров Херсонщины с их обращениями к путину.

На днях появилась информация о том, что так называемые гауляйтеры Херсонщины заявили, что будут просить президента россии путина включить Херсонскую область в состав рф.

Это заявление уже прокомментировал кремлевский вещатель песков. Он сказал, что присоединение оккупированной Херсонской области должно пройти "легитимно, как это было с Крымом".

"Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом", - сказал песков.

Тем временем на эту ситуацию жестко ответил советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, единственное прошение, которое могут готовить предатели (гауляйтеры) на Херсонщине, это помилование после приговора.

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, — прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к Марсу, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, к какой бы игре слов не прибегали оккупанты", - заявил Подоляк.

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