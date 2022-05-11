Оккупанты снова провоцируют экологическую катастрофу в зоне боевых действий. Как известно, ранее русские захватчики уже не раз обстреливали склады с химическими веществами.

Об этом говорится в заявлении Славянской городской военно-гражданской администрации.

Так, в Краматорском районе в результате обстрела был поврежден склад с аммиачной селитрой. На фото, попавших в сеть, заметно большое облако рыжего дыма.

Также власти проинформировали, что мирным жителям следует быть осторожными, хоть «непосредственной угрозы для жизни» людей в Славянской общине нет.

«Руководство городской военной администрации просит ограничить пребывание на открытом воздухе и закрыть окна сроком в сутки!».

Мы также писали, оккупанты отправляют на войну выпускников училищ и начинают борьбу за передел власти. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Скрытая конкуренция среди высшего военного руководства россии существовала до начала полномасштабного вторжения. Однако сейчас этот процесс приобрел новый размах и Генеральный штаб РФ превратился в клубок скорпионов.

Напомним, что оккупанты готовятся к мятежам из-за действий командиров.

Как сообщала Politeka, солдаты рф хотят скрыть участие в боях, боясь мести.

Также Politeka писала, что жена оккупанта мечтает мучить украинских детей, перехват СБУ.