Замминистра обороны Анна Маляр в интервью LB live рассказала о том, какой может быть конечная цель путина. Ранее замминистра отмечала, что россиян не интересует украинская инфраструктура, поэтому они так безжалостно ее уничтожают. Скорее всего, путин пойдет дальше.

По словам Анны Маляр, президент рф уже втянул в войну и использовал Беларусь для своих целей, на очереди может быть непризнанное в мире Приднестровье. А главной амбицией путина может быть возвращение советского союза.

"Мы пытаемся с вами анализировать с точки зрения здравого смысла и здравой логики. И мы до этого так делали. И нам казалось, что очевидно, он будет проигрывать, зачем ему втягиваться, это не так просто будет. У него, я думаю, другая логика. И те амбиции, которые есть, которые сформировались у человека, который там уже десятилетия при власти находится, он чувствует себя лидером мира, а не лидером только российской федерации. И он это рассматривает по-другому", - говорит Маляр.

По ее словам, скорее всего, путин чувствует в себе силы двигаться дальше. И как минимум то, что советский союз, его распад в своем время не зря был назван геополитической катастрофой, это что-то, что цепляет лично. И это какая-то такая личная амбиция.

"И это риск на сегодня для всех, кто был бывшими советскими республиками. Для них, для всех есть риск, они должны это понимать", - подчеркивает замминистра.

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