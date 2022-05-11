Напомним, Суровцев живет в Ирпене под Киевом, который был частично захвачен российскими оккупантами, и почти с первых дней полномасштабного российского вторжения спасает котов, собак и других животных, брошенных людьми.

«… Сами себе они помочь в этой ситуации не могут. Не научились они сами себе насыпать еду и открывать запертые двери. Спасательная операция котов из горячих точек Ирпеня «Бородатая котомамуля» продолжается!» - писал актер на своей странице в Instagram, публикуя душераздирающие видео спасенных домашних любимцев из "горячих" точек.

Дом актера также попал под обстрел, поэтому он был вынужден переехать в Киев, однако продолжает свою спасательную операцию. Так, на днях ему пришлось стать спасителем для целой семьи.

«Кто-то подкинул целую семью в подъезд. Жители хотели их выставить на улицу. Мы решили их забрать, малышам не больше недели, мама постоянно оберегала котят», - рассказал Суровцев, опубликовав виде с мамой-кошкой и очаровательными крошечными малышами.

По его словам, кошечке не более года и она полностью здорова.

«И четырк великолепных котёнка. Предварительно девочки. Я дал им имена: кошка Патриция и ее детки ЗЕЛЯ, Ирпеняо, Байрактао и Джевеляо, все китайцы. Спустя 4-5 недель и будем раздавать», - сообщил Суровцев, добавив, что будет рад помощи, в том числе и для приюта.

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