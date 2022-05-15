Стало известно, почему перелом в войне с украинской стороны может произойти только тогда, когда ВСУ будут уничтожать по 2000 российских военнослужащих в сутки.

Об этом рассказал азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде в интервью Радио НВ.

Так, например, за сутки, 13 мая, украинская армия уничтожила 350 врагов, но Россия имеет возможность восстанавливать свои войска — одну-две тысячи военнослужащих в день.

"Чтобы уменьшать количество армии, ее наступательный потенциал, боевые возможности, вам нужно уменьшать количество военнослужащих. Когда число убитых — 2000, число раненых — в пределах 6-8 тысяч людей. Уже российская армия будет не в состоянии свои человеческие ресурсы [восстанавливать] и, соответственно, появится возможность у украинской армии выполнять свои задачи по вытеснению противника со своей территории", - пояснил эксперт.

Рустамзаде также рассказал, что американские гаубицы М777, которые появились на вооружении украинской армии, даже в незначительных количествах позволят Украине лучше осуществлять контрбатарейную борьбу, потому что они дальнобойнее основных систем российской артиллерии, то есть позволяют быть в недосягаемости русской артиллерии и уничтожать ее.

"Другой вопрос, что их количество еще не так велико, чтобы они могли оперировать на разных фронтах. Они сосредоточены преимущественно на Донбассе. Думаю, что они уже помогают украинской армии сдерживать направление и наносить огневые удары противнику", — уточнил эксперт.

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