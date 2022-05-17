Как пишет Politeka.net, об этом в эфире единого телемарафона заявил советника главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк. По его словам, переговорный процесс был приостановлен, так как после стамбульского коммюнике нет какого-либо существенного продвижения.

«Российская федерация все еще остается в своем стереотипном мышлении. Но любая война все равно будет завершаться за столом переговоров и модерировать этот процесс, как мне кажется, будет господин Зеленский», - отметил Подоляк.

Он также заверил, что отдавать что-либо, чтобы "сохранить лицо Путина", Украина не собирается.

Добавим, несколькими часами ранее о прекращении переговоров заявил замглавы МИД РФ Руденко. Он сообщил, что иницииатором выхода из процесса якобы был именно Киев.

"Переговоры РФ и Украины не идут, Киев фактически вышел из этого процесса", - сообщил Руденко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на условиях диалога, но не ультиматумов.

Позже замглавы ОПУ Игорь Жовква рассказал, что именно отвечает путин мировым лидерам, которые предлагают ему провести встречу с Зеленским.

"Мы прекрасно знаем, что несколько лидеров и государств обращались к президенту Путину с такой просьбой, призывом: сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, до сих пор он не готов, более того, некоторым лидерам он говорит, что время еще не наступило", - рассказал Игорь Жовква.

Также сообщалось, что западные политики занервничали из-за возможной победы Украины в войне с россией.

Также Politeka.net писала о возможных сроках начала контрнаступления ВСУ.