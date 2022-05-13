Як пише Politeka.net, в ефірі італійського телеканалу Rai 1, Зеленський підкреслив, що буде вести переговори на «умовах діалогу».

"Що стосується переговорів з РФ, питання ускладнюється щодня... Я готовий говорити з Путіним. Але тільки з ним. Без його посередників будь-яких. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів", - заявив Зеленський.

Також він додав, що у Путіна не вийде зберегти своє обличчя і майбутнього з ним не буде.

"Йому потрібно думати, як зберегти країну", - зазначив Зеленський.

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Зеленський також заявив, що етап, коли з росією можна було вести діалог «з вином за столом» у минулому.

"У цьому келиху не вино, а кров наших людей", - заявив президент України, додавши, що але має бути «прагматичний діалог».

Нагадаємо, раніше ООН підтвердила понад 1000 загиблих у передмістях Києва, які були зайняті російськими військовими.

Про це повідомила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Кілька сотень з них, за її словами, були страчені або застрелені снайперами.

"Ці цифри будуть продовжувати рости", - впевнена Бачелет.

Крім того, за оцінкою ООН, тисячі мирних жителів були вбиті в Маріуполі. Бачелет назвала шокуючими масштаби руйнувань і "неймовірних жахів", які перенесли мирні мешканці.

"Колись процвітаюче місто лежить в руїнах", - сказала Бачелет.

Мариуполь

Нагадаємо, названо найнебезпечнішу для ЗСУ ділянку фронту.

Також Politeka.net писала, що Арестович зізнався українцям, що від них ховав увесь цей час.

Крім того Politeka.net повідомляла, що ворог стягує в прикордонні райони артилерію - в Генштабі назвали область, куди полетять снаряди.