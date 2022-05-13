Як пише Politeka.net, в ефірі італійського телеканалу Rai 1, Зеленський підкреслив, що буде вести переговори на «умовах діалогу».
"Що стосується переговорів з РФ, питання ускладнюється щодня... Я готовий говорити з Путіним. Але тільки з ним. Без його посередників будь-яких. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів", - заявив Зеленський.
Також він додав, що у Путіна не вийде зберегти своє обличчя і майбутнього з ним не буде.
"Йому потрібно думати, як зберегти країну", - зазначив Зеленський.
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Зеленський також заявив, що етап, коли з росією можна було вести діалог «з вином за столом» у минулому.
"У цьому келиху не вино, а кров наших людей", - заявив президент України, додавши, що але має бути «прагматичний діалог».
Нагадаємо, раніше ООН підтвердила понад 1000 загиблих у передмістях Києва, які були зайняті російськими військовими.
Про це повідомила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.
Кілька сотень з них, за її словами, були страчені або застрелені снайперами.
"Ці цифри будуть продовжувати рости", - впевнена Бачелет.
Крім того, за оцінкою ООН, тисячі мирних жителів були вбиті в Маріуполі. Бачелет назвала шокуючими масштаби руйнувань і "неймовірних жахів", які перенесли мирні мешканці.
"Колись процвітаюче місто лежить в руїнах", - сказала Бачелет.
Нагадаємо, названо найнебезпечнішу для ЗСУ ділянку фронту.
Також Politeka.net писала, що Арестович зізнався українцям, що від них ховав увесь цей час.
Крім того Politeka.net повідомляла, що ворог стягує в прикордонні райони артилерію - в Генштабі назвали область, куди полетять снаряди.