Як пише Politeka.net, в ефірі італійського телеканалу Rai 1, Зеленський підкреслив, що буде вести переговори на «умовах діалогу».

"Що стосується переговорів з РФ, питання ускладнюється щодня... Я готовий говорити з Путіним. Але тільки з ним. Без його посередників будь-яких. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів", - заявив Зеленський.

Також він додав, що у Путіна не вийде зберегти своє обличчя і майбутнього з ним не буде.

"Йому потрібно думати, як зберегти країну", - зазначив Зеленський.

Зеленський також заявив, що етап, коли з росією можна було вести діалог «з вином за столом» у минулому.

"У цьому келиху не вино, а кров наших людей", - заявив президент України, додавши, що але має бути «прагматичний діалог».

Нагадаємо, раніше ООН підтвердила понад 1000 загиблих у передмістях Києва, які були зайняті російськими військовими.

Про це повідомила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Кілька сотень з них, за її словами, були страчені або застрелені снайперами.

"Ці цифри будуть продовжувати рости", - впевнена Бачелет.

Крім того, за оцінкою ООН, тисячі мирних жителів були вбиті в Маріуполі. Бачелет назвала шокуючими масштаби руйнувань і "неймовірних жахів", які перенесли мирні мешканці.

"Колись процвітаюче місто лежить в руїнах", - сказала Бачелет.

Нагадаємо, названо найнебезпечнішу для ЗСУ ділянку фронту.

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