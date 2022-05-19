Страны-лидеры мировой экономики обсудили возможность предоставления финансовой помощи Украине на сумму до $15 миллиардов. Эти средства хотят направить на покрытие финансовых потерь, вызванных нападением россии. Хотя окончательные детали этой помощи все еще прорабатываются, сказали источники The Washington Post на условиях анонимности, в ближайшее время о предоставлении будет объявлено.

Отмечается, что финансовая помощь будет предназначена для покрытия дефицита Украины в течение трех месяцев, что равносильно краткосрочной экономической помощи, поскольку мировые лидеры дали понять, что может потребоваться гораздо более крупный долгосрочный пакет восстановления. Пакет помощи может быть предоставлен через несколько партнеров, включая Международный валютный фонд.

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