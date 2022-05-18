Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщается в официальном телеграм-канале горсовета.

Бойченко пояснил, что во время ударов оккупантов по территории завода «Азовсталь» могло быть повреждено техническое сооружение, которое сдерживает десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода от попадания в море.

Утечка этой жидкости уничтожит флору и фауну Азовского моря. Также под угрозой окажутся Черное и Средиземное моря, куда может попасть загрязненная вода.

Бойченко настаивает на том, что на объект должны быть немедленно допущены международные эксперты и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.

«Неофициально. Бесконечные атаки на Азовсталь, в частности в районе Шлаковой горы с высокой долей вероятности повредили защитные сооружения "химического озера”, состоящее в основном из сероводорода. Что дальше? Далее это зеленое вещество со сверхвысокой концентрацией водопровода оказывается в море. Что дальше? Дальше в течение нескольких недель его разнесет не только в акватории Мариуполя, но даже доберется до Черного моря. И это - смерть. Смерть всей флоре и фауне Азова. Это уже гораздо опаснее канализации и де**ма в море. Потому что это смерть Азова, который мы знали до того. Мёртвое море будет омывать берег мертвого города. Русский мир, принесенный в Мариуполь. Смерть и разрушение», - написал, в свою очередь, советник мэра Петр Андрющенко.

Напомним, оккупанты истребляют украинцев, которые спасаются от "русского мира".

Как сообщала Politeka, ВСУ ликвидируют лучших российских снайперов, оккупанты начали реагировать.

Также Politeka писала, что ВСУ уничтожили командный пункт с российскими офицерами.