Украина не пойдет на компромисс с рф, отдав врагу часть территории.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире 24 канала заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Единственный вариант примирения - это российская капитуляция, вывод войск и разговоры о компенсациях. Это принципиальная позиция руководства государства", - заявил Арестович.

Представитель ОП также заверил, что варианта, позволяющего оккупантам остаться в Украине, точно не будет.

«У мечтателей в Европе есть время, чтобы представить, как все неоднозначно, но ничего из этого не будет, кроме военного поражения России и выброса из Украины всех вражеских солдат», - заверил советник главы Офиса Президента.

Арестович также сообщил, что есть страны, которые хотят повтора Минских соглашений.

"Никакого варианта, где мы позволяем россиянам остаться здесь, не будет. Отдельные страны могут попытаться договариваться, но видим, какие разносторонние процессы идут в Европе. Они порой будут колебаться, потому что это европейская школа политики", - пояснил Арестович, добавив, что между РФ, Францией и Германией может вестись определенная игра на трехстороннем уровне.

Добавим, ранее советник главы ОП и член украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк заявил, что уступить часть суверенитета Украине в обмен на прекращение войны в стране предлагал не только президент Франции Эммануэль Макрон, но и другие европейские политики.

«Понятно, что украинское общество не поддержит таких требований ни в одном виде. Любая уступка рф будет означать Минск-3, а следовательно — отложенную войну. Это должна понимать политическая элита Европы, когда делает такие заявления. И мы на это сознательно не пойдем в любом виде».

Подоляк также заявлял о паузе в процессе российско-украинских мирных переговоров.

"Однако он будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский", - добавил он, отметив, что Украина не собирается отдавать что-либо, "чтобы сохранить лицо путина".

Напомним, оккупанты придумали, кого еще можно притащить на фронт.

Также сообщалось, что украинцев предупредили - война вряд ли закончится к осени.

Также Politeka.net писала, что в Пентагоне рассказали, как изменилась тактика оккупантов.