Прилагает колоссальные усилия к тому, чтобы быть преемником путина.

Преемником владимира путина может стать секретарь Совета Безопасности российской федерации Николай Патрушев.

Об этом рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко в интервью Politeka Online.

Ранее экс-глава британской разведки Ричард Дирлав высказал мнение, что путин вряд ли доживет до 2023 года, и предположил, что новым главой рф может стать Николай Патрушев.

"Патрушев прилагает колоссальные усилия к тому, чтобы быть преемником путина. Мы знаем, что перед началом войны от американцев приезжали и встречались не с кем-нибудь, а именно с Патрушевым. Потому что они делали такой анализ, кто, что и как на то время. Он не потерял власть и на текущий момент. Поэтому идут сложные процессы, и Патрушев оставляет, на мой взгляд, определенные, достаточно высокие возможности", — считает Романенко.

Также генерал рассказал, что мог в начале ноября обсуждать Патрушев с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

"Я думаю, изучались возможности приостановить все-таки начало полномасштабной войны, но российская сторона формулировала ультиматумы, которые были неприемлимы Украине. Мы сейчас платим большую цену, чтобы сломать эти ультиматумы и сокрушить цели, которые себе нарисовал путин", — добавил эксперт.

Напомним, глава украинской разведки назвал диагноз путина.

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