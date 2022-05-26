Президент Украины высказал весьма однозначное мнение на этот счет в своем традиционном вечернем обращении.

25 мая в на полях Всемирного экономического форума в Давосе прозвучало заявление о том, что Украина должна пойти на переговоры, а если нужно – то и на уступки россие. С такими идеями выступил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Зеленский не оставил эти слова без ответа.

«Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: давайте учтем его интересы. В этом году в Давосе это снова прозвучало. Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города… Но все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать россии кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы», - возмутился президент.

Он напомнил о том, что в 1938 году семья самого Киссинджера, которому на тот момент было 15 лет, спасалась из нацистской Германии. Зеленский весьма однозначно указал на то, что тогда они не думали о том, чтобы «адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними».

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