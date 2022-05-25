Без него Украина не сможет освободить Херсон, а ситуация на Донбассе еще больше ухудшится.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какое оружие поможет Украине освободить Херсон и выиграть битву за Донбасс. Заявление министра прозвучало во время участия в сессии Всемирного экономического форума "Украина и ЕС: выигрывают все" в Давосе.

Глава МИД подчеркнул, что Украине нужны реактивные системы залпового огня MLRS как можно скорее. Без них Украина не сможет освободить Херсон, а ситуация на Донбассе еще больше ухудшится.

"Если мы не получим реактивные системы залпового огня как можно скорее, ситуация на Донбассе станет еще хуже, чем она есть сейчас. Ситуация на Донбассе является чрезвычайно плохой. Некоторые деревни уже не существуют, они в руинах" - прокомментировал Кулеба.

Кроме того, он пояснил, что системы залпового огня понадобятся для освобождения Херсона от рашистов.

"Если мы их не получимих, мы не сможем освободить Херсон, и есть люди, которые ждут освобождения. Мы не можем позволить, чтобы россия оставалась в Херсоне. Поскольку если они останутся, они будут иметь стратегическую позицию создавать угрозу центральной Украине, но также юго-западной Украине в направлении Одессы, и они продолжат воровать наше зерно", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что реактивные системы залпового огня - это ключ к переменам в войне, победе и освобождению Донбасса с Херсоном.



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