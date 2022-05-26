Россия и Китай запустили стратегические бомбардировщики над Японским и Восточно-Китайским морями. В это же время президент США Джо Байден находился в Токио. Об этом сообщает издание The Washington Post в своей статье.
Издание информирует, это первые совместные военные учения после вторжения россии в Украину. Они являются явным сигналом о растущем стратегическом партнерстве между Москвой и Пекином.
В США также отреагировали на проведенные учения:
«Это показывает, что Китай по-прежнему готов тесно сотрудничать с россией, несмотря на зверства, которые россия совершает в Украине», — сказал высокопоставленный чиновник администрации президента США.
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Отметим, ранее Китай и рф уже проводили учения, однако возобновление их проведения после вторжения в Украину стало подтверждением сотрудничества Китая и страны-агрессора.
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