Российский лидер владимир путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться и, возможно, до конца года.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, не исключено, что боевые действия затянутся до конца года.

"Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц или это будет октябрь, или это будет до конца года. Это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи которую нам оказывают", - пояснил Скибицкий.

Например, 11 сентября в России единый день голосования - к этой дате привязывают возможность проведения референдума или других мероприятий на оккупированных территориях.

«Седьмого октября день рождения Путина, ему 70 лет - и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему подарок. Под конец года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс», - пояснил Скибицкий, подчеркнув, что война, которую Путин хочет вести, будет долговременной.

По словам представителя разведки, Россия планирует надолго остаться на юге Украины, армия противника разворачивает мощную группировку, которая включает в себя сухопутный, воздушный и морской компонент.

«С начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовят соответствующие инженерные сооружения, строится даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что Российская Федерация хочет остаться надолго», – предупредил Скибицкий.

В то же время представитель Украины Евгений Цымбалюк во время заседания ОБСЕ заявил, что россия проводит принудительную паспортизацию на Херсонщине и Запорожье.

"С целью закрепления контроля над Херсонской и Запорожской областями там создано около 20 оккупационных администраций. Вчера Путин подписал указ, упрощающий выдачу российских паспортов. Это означает принудительную паспортизацию, которую мы видели ранее на Донбассе", - заявил Цымбалюк.

Напомним, в Пентагоне назвали ближайшую цель оккупантов.

Также Politeka.net писала, что секретарь СНБО Данилов назввал самую главную цель российских оккупантов в Украине.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину".