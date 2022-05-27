Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что Украину на фронте ждут тяжелые времена, а также назвал виновных в этом. По словам эксперта, мы сейчас очень зависим от западной помощи, однако часть европейских элит даже после Бучи и Мариуполя не до конца понимают, зачем вообще помогать Украине. Об этом он рассказал в интервью Politeka Online.

"Ленд-лиз западный, он запоздал с самого начала очень сильно. Потому что, по сути, серьезная дискуссия о нем началась, а под ленд-лизом мы всю западную помощь понимаем, только после Бучи, а это конец марта, начало апреля. И он просто не успевает по темпам. А кроме того, есть и субъективные причины. Ну то есть не понимание части западных элит о том, а зачем вообще давать Украине оружие. Потому что, как бы, они не представляют себе мир, где россия проиграла, а Украина выиграла. И не знают, что делать с этим миром, и не готовы к такому историческому рывку", - рассказал Арестович.

Он также добавил, что есть и объективные причины, почему задерживаются поставки оружия в Украину. Так, по словам советника, не у всех стран, которые хотят помочь, есть необходимое нам вооружение, или необходимое количество этого вооружения.

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