Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 93 день полномасштабной войны с рф прокомментировал, зачем кремль снова вытащил беглого экс-президента Украины виктора януковича на свет.

Отметим, 27 мая янукович обнародовал через своего адвоката заявление на шести листах, в котором пригрозил Украине полным уничтожением, обвинил Польшу в намерениях аннексировать западные области Украины, а украинцам посоветовал не надеяться на Запад и договариваться с россией не с позиций силы, а проявляя уважение.

Интересы Украины, по логике беглого президента, заключаются в том, чтобы маневрировать между интересами других цивилизаций. Свое письмо он закончил тем, что, скорее всего, мирное соглашение между Украиной и россией подпишут не в пользу Украины, потому что она, мол, уже проигрывает.

Арестович же ответил, что януковича даже в россии рассматривали как "слабака, мудака и негодяя".

"Его приволокли, потому что есть иллюзия, что россия здесь пытается восстановить государственность Украины, прерванную силовым переворотом 14-го года и для этого нужен какой-то там бывший законный президент", — объяснил Арестович.

Напомним, глава украинской разведки назвал диагноз путина.

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