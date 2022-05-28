Европейские страны, которые сейчас пытаются договориться с путиным с помощью переговоров, совершают «катастрофическую ошибку».

Об этом в своем Телеграм-канале написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он обратил внимание на то, что некоторые партнеры Украины рассматривают войну как противоречия в бизнесе. Они считают, что смогут договориться о компромиссах и урегулировать споры, просто вернувшись к прежней жизни.

«Отвечу прямо: это катастрофическая ошибка, вытекающая из неверного понимания природы этой войны и ее подлинных мотивов. Что ведет к ужасным последствиям для всего мира», - прокомментировал такой подход Подоляк.

Он подчеркунл, что никакие договоренности с россией не стоят «и ломаной копейки», ведь страна-агрессор постоянно цинично лжет.

«На самом деле россия развязала классическую захватническую войну вроде Средних веков: малообразованный, но увешанный крылатыми ракетами агрессор решил захватить значительно более современную и менее вооруженную страну, уничтожить ее народ, вернуть на территории разруха, грязь и толпы пьяных бомжей, а также присвоить себе чужое имущество. Такова природа российского имперского государства – страны-гопника: она создает новые ценности, но упорно разрушает чужие», - напомнил советник главы ОП.

Он также заверил, что Украина будет воевать с россией до победного финала, однако эта война определит не только судьбу нашей страны, но и судьбу дальнейшего развития Европы.

«Если Запад опять дрогнет, в очередной раз обнажит свой глубинный страх перед русским монструозным миром, Европу, мир в целом ожидает новый кровавый передел границ, хаос, волны беженцев, голод, новые правила безопасности, когда человеческая цивилизация вынуждена платить дань гопнику с ядерным чемоданчиком», - предупредил Подоляк.

Напомним, ВСУ удачно контратаковали на криворожском направлении.

Как сообщала Politeka, американский институт изучения войны предупредил о планах рф на ближайшие дни.

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