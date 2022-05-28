Российские войска начали прямой штурм Северодонецка, несмотря на то, что город еще не окружили полностью.

Об этом сообщают эксперты американского Института изучения войны.

Эксперты ISW убеждены, что войска рф плохо действовали в застроенной городской местности в течение всей войны и вряд ли смогут быстро продвигаться в самом Северодонецке. Оккупанты продолжают стабильно и постепенно завоевывать город, но еще не окружили украинских защитников. Бойцы ВСУ держат оборону на востоке страны и замедлили большинство российских линий продвижения.

Американские эксперты прогнозируют, что оккупанты в ближайшие дни продолжат постепенное продвижение и, возможно, преуспеют в окружении Северодонецка. При этом российские операции вокруг Изюма остаются в тупике, и войска агрессора, вероятно, не смогут увеличить темп своего продвижения.

Также сообщается, что российские войска в Лимане, похоже, решили разделить свои усилия: атакуют как на юго-западе, чтобы поддержать силы, что остановились в Изюме, так и на юго-востоке, чтобы продвигаться на Северск. В ISW считают, что в ближайшие дни оккупантам в этом направлении будет трудно достичь любой цели.

В Попасной же враг стремится продвинуться на север, чтобы поддержать окружение Северодонецка, а не продвигаться на запад к Бахмуту.

Напомним, в Пентагоне назвали ближайшую цель оккупантов.

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