Об этом сообщают эксперты американского Института изучения войны.
Эксперты ISW убеждены, что войска рф плохо действовали в застроенной городской местности в течение всей войны и вряд ли смогут быстро продвигаться в самом Северодонецке. Оккупанты продолжают стабильно и постепенно завоевывать город, но еще не окружили украинских защитников. Бойцы ВСУ держат оборону на востоке страны и замедлили большинство российских линий продвижения.
Американские эксперты прогнозируют, что оккупанты в ближайшие дни продолжат постепенное продвижение и, возможно, преуспеют в окружении Северодонецка. При этом российские операции вокруг Изюма остаются в тупике, и войска агрессора, вероятно, не смогут увеличить темп своего продвижения.
Также сообщается, что российские войска в Лимане, похоже, решили разделить свои усилия: атакуют как на юго-западе, чтобы поддержать силы, что остановились в Изюме, так и на юго-востоке, чтобы продвигаться на Северск. В ISW считают, что в ближайшие дни оккупантам в этом направлении будет трудно достичь любой цели.
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В Попасной же враг стремится продвинуться на север, чтобы поддержать окружение Северодонецка, а не продвигаться на запад к Бахмуту.
Напомним, в Пентагоне назвали ближайшую цель оккупантов.
Politeka.net также писала, что в украинской разведке назвали новые сроки окончания войны.
Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский поставил на место сторонников "уступок Путину".