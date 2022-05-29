Виталий Ким прославился на всю Украину после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Каждый день он записывал видеообращение к жителям Николаевщины и всей страны, в которых очень оптимистично рассказывал о текущей ситуации.

В интервью Янине Соколовой политик ответил на вопрос, пошел ли бы он на следующие выборы президента от партии "Слуга народа" кандидатом вместо Зеленского.

"Плохой вопрос. Пожалуй, нет. Потому что я не планировал и эту работу, но ответственность из-за войны, что мне здесь надо все до конца сделать. Меняется мировоззрение во время войны. Я не знаю, каким образом могу быть полезным региону или государству, но скажу так: я иду за президентом", — заявил глава Николаевской ОВА.

Ким признался, что его карьера сложилась бы иначе, если бы в 2019 году он не поддержал действующего президента.

"Я бы здесь был никем, если бы я не верил Зеленскому изначально, с 2019 года. Поэтому отдельно точно нет, но где я буду полезен и смогу принести наибольшую пользу - будем обсуждать", - объснил чиновник.

Напомним, Арестович назвал дату, после которой все изменится в пользу Украины.

Как сообщала Politeka, ВСУ удачно контратаковали на одном из направлений, появились данные Генштаба.

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