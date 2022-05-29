Ситуація на фронті може різко змінитися на користь України вже в середині червня.

Про це в розмова з російським правозахисником Марком Фейгіним розповів радник глави офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, переломною датою для України може стати 15 червня. Справа в тому, що саме в середині наступного місяця пройде нова зустріч міністрів оборони НАТО по Україні.

Як зазначив Арестович, зараз США вже запустили системні поставки озброєнь Україні за допомогою кораблів.

"Дивимося, чи буде шостий пакет санкцій, це відразу просадить російський бюджет, який живить війну. І друге, що у нас буде 15-16 червня, коли Резніков поїде на третій Рамштайн і зустрінеться з міністрами оборони НАТО", - розповів Арестович.

Він зазначив, що після 15 червня ситуація на фронті може різко почати змінюватися на користь України.

"Вони (російські війська, - ред.) спробують якраз до 15-20 червня досягти якихось результатів, тому що далі ситуація почнеться змінюватися дуже сильно. Це не буде негайно, але будуть прийняті рішення, які показують перспективу", - пообіцяв Арестович.

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