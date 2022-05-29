Заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что намерен просить Кремль "присоединить" регион к россии. Об этом пишет Reuters. Предатель не исключает проведение референдума, хотя еще недавно говорил, что в нем нет необходимости.

"К осени этого не произойдет. Мы готовим административную систему, а потом ближе к следующему году посмотрим, как обстоят дела", — рассказал Стремоусов о сроках "присоединения" к рф.

Ставленник окупантов также пожаловался на неспособность российских войск захватить Николаев и добраться до Одессы.

"Как только мы освободимся от николаевской группировки (ВСУ — ред.), которая постоянно обстреливает Херсон, когда мы возьмем Николаевскую область и освободим наших коллег и граждан в Николаевской и Одесской областях, сделать это будет намного проще", - бредит Стремоусов.

Отметим, ранее владимир путин подписал указ, позволяющий жителям Херсона и Запорожской области в ускоренном порядке получить российское гражданство.

Теперь россия собирается направить в Запорожскую область выездные бригады работников своего МВД для раздачи паспортов рф. Об этом пишут пропагандисты ТАСС со ссылкой на члена так называемого "Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимира Рогова. При этом он не уточнил, когда именно начнется процесс "паспортизации".

Напомним, путинские войска допустили роковую ошибку: чем для рф обернется штурм Северодонецка.

Как сообщала Politeka, ВСУ удачно контратаковали на одном из направлений, появились данные Генштаба.

Также Politeka писала, что в России образовался новый "фронт" против Путина, какова сейчас ситуация на Кавказе.