Президент Украины 30 мая выступил с мощным обращением к Европейскому совету.

В нем Зеленский напомнил о том, что с момента введения пятого пакета санкций против рф 8 апреля прошло уже 52 дня. Президент подчеркнул, что в каждый из этих дней из-за развязанной россией войны в Украине гибли дети и взрослые, уничтожались здания.

Зеленский выразил свое недоумение в связи с отсутствием решительных действий со стороны Евросоюза. По его мнению, сейчас Европа зависит от россии, а должно быть наоборот.

«Никаких компромиссов за счет нашего суверенитета и территориальной целостности быть не может. Почему шестого пакета санкций до сих пор нет? Почему вы зависите от давления россии, а не наоборот? россия должна зависеть от вас! Почему россия до сих пор может зарабатывать по 1 млрд евро ежедневно, продавая энергоресурсы? Почему банки страны-террориста все еще работают с Европой и мировой финансовой системой? Серьезные вопросы. И почему на территории Евросоюза до сих пор активны российские государственные каналы? Почему российские чиновники и судьи до сих пор не под санкциями?», - поинтересовался Зеленский.

Он подчеркнул, что эффективные ответы в противостоянии с россией Украина и Евросоюз могут найти только при условии единства.

Напомним, раскрыты конкретные условия для возобновления переговоров с рф.

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