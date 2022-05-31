Бывший госсекретарь США позволил себе заявить, что Украина должна отдать часть территорий россии, чтобы достичь мира с агрессором.

Как сообщает Politeka.net, Украина с начала полномасштабной войны подчеркивает, что не уступит ни одну часть своей территории. Однако некоторые люди до сих пор предлагают что-либо отдать. Например, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер предложил уступить рф свои территории.

Бывший народный депутат Ирина Фарион (ВО «Свобода») резко ответила на предложение Киссинджера.

Ирина Фарион подчеркнула: что украинцы должны перестать обращать внимание на "дикие голоса мира", которые уговаривают Украину подарить свои территории рф. Кроме того, у нее сложилось впечатление, что политик США живет в прошлом.

"Мы не торгуем любовью, не торгуем землей, не торгуем своими родителями и детьми. И не торгуем тем колоссальным количеством жертв, которое имеем из-за этой войны. Итак, пошел бы ты, Киссинджер, лучше в свое глубокое прошлое, что меньше всего в год 1938, когда пахло уже Второй мировой. Почему же, господин Киссинджер, не пошли на сделку с Гитлером, а теперь предлагаете Украине идти на сделку со вторым Гитлером - по фамилии Путин?",- заявила Ирина Фарион.



Напомним, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в Давосе, что Украина якобы должна отдать россии свою территорию в обмен на мир. Якобы наше государство должно начать переговоры со страной-агрессором, пока не началось "потрясение и напряженность".

Напомним, что Ирина Фарион заявила, что война с рф давно бы закончилась, если бы вовремя была остановлена торговлю.

Как сообщала Politeka, Фарион возмутили "издевательства" над главной елкой страны.

Также Politeka писала, что Фарион собралась экстрадировать русскоязычных украинцев со страны.